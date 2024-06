Fonction publique : relance bientôt du concours de l'ENA

La ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, Louise Boukandou Moussavou, a organisé un déjeuner de presse le 21 juin passé.

L'objectif était de revenir, avec la presse, sur des questions d’actualité telles que les postes budgétaires octroyés par le président de la République ou encore l'organisation du concours de l'ENA. Pour rappel, Brice Clotaire Oligui Nguema a octroyé 1 200 postes budgétaires au secteur de la Santé en novembre 2023 pour contrer l'inégale répartition du personnel soignant sur le territoire national. De même, il avait attribué 1 000 postes budgétaires à l'Éducation nationale.

Selon la ministre Boukandou Moussavou, 97 % des dossiers de ce ministère ont déjà franchi l'étape de mise en solde.

Pour le ministère de la Communication, sur les 500 postes octroyés, 311 attendent la signature définitive. Les autres sont déjà dans le circuit.

L'École nationale d'administration (ENA) fait partie des éléments au centre de l'attention de la Fonction publique. De cette entité, tout le monde a encore en mémoire le désastre du dernier concours. En mai passé, des centaines de candidats n'avaient pas eu accès aux salles d'examen parce que leur nom ne figurait pas sur les listes. Ce qui avait suscité la colère des candidats et conduit à son report.

Cette situation, a expliqué la ministre de la Fonction publique, était consécutive à un bug informatique. "Nous avons revu tout le processus et examiné de nouveau les dossiers. Les listes sont prêtes. Nous lancerons le prochain concours dès que les centres d'examen, actuellement dévolus au baccalauréat, seront disponibles", a-t- elle indiqué.

L'autre annonce est l'ouverture, dès l'année prochaine, d'un cycle d'administration parlementaire au sein de l'ENA (c'est une première, a rappelé la ministre de la Fonc- tion publique). Ce projet est, entre autres, à l'origine d'une mission qui l'a conduit en France et au Luxembourg. Le Grand-Duché, qui est l'un des plus petits États européens, a réussi la digitalisation de son administration et pourrait servir d'exemple pour la modernisation de la Fonction publique.

La création d'un Observatoire de la Fonction publique est aussi envisagée, a expliqué Louise Boukandou Moussavou.

S.A.M. & RHA

Libreville/Gabon