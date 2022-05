Filiga : pour une meilleure visibilité du livre et des arts gabonais

Les amoureux des belles lettres, de la culture et des arts d'ici et d'ailleurs sont réunis depuis mercredi et ce, jusqu'à ce vendredi au musée national des arts, rites et tradition du Gabon à la faveur de la tenue du 1er Festival international du livre gabonais et des arts (Filiga). Le démarrage de cette belle aventure, qui témoigne du niveau de maturité atteint par la littérature gabonaise, a été marqué, entre autres, par une conférence inaugurale sur le thème central de ladite rencontre animée par le Pr Hemery-Hervais Sima Eyi (Nous y reviendrons).

Initiée par un collectif d'écrivains membres de l'Union des écrivains gabonais (Udeg), cette grand-messe interculturelle voit la participation d'une dizaine de pays francophones avec la Guinée-Conakry comme invité d'honneur. Organisée sur le thème de " La contribution du livre à l'éveil citoyen de la jeunesse'', cette rencontre vise, entre autres, à célébrer la culture et à positionner le livre et les arts comme produit de l'émancipation intellectuelle auprès de la jeunesse d'ici et d'ailleurs, a indiqué le directeur artistique du Filiga, Rosny Le sage Souaga. Pour sa part, conscient des enjeux qui sont les leurs à travers l'organisation de ce festival, la présidente de l'Udeg, Pulchérie Abeme Nkoghe, a formulé le vœu que cette belle initiative puisse se renouveler et s'améliorer au fur et à mesure de la pratique.

Au nom du représentant de l'Unesco, Dr Thierry Nzamba-Nzamba a salué l'avènement de ce festival dont l'ambition est de faire du Gabon une place forte de la culture. Il a invité les organisateurs, tout comme les autres acteurs culturels, à structurer leurs activités en ''modèle économique'' car, ''la culture, c'est aussi de l'économie''. Avant de rassurer du soutien de l'Unesco dans cette voie. Les activités de ce festival se sont poursuivies hier avec des ateliers, tables rondes et autres expositions. Au nombre des participants, il y a celle qui fait honneur à la littérature gabonaise dans la diaspora, notre compatriote Bessora. La clôture de ce festival est prévue ce jour avant la partie touristique demain et le retour des délégations.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/ Gabon