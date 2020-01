Fibrome utérin : L'embolisation, une solution définitive

Touchant près de 70 % des femmes de 35 ans, les fibromes utérins peuvent parfois devenir problématiques : douleurs pelviennes, règles abondantes… Dans son traitement, la chirurgie est souvent nécessaire. Désormais, il existe une alternative : l'embolisation du fibrome utérin (EFU).

L'embolisation des fibromes consiste à boucher les vaisseaux qui nourrissent cette tumeur non cancéreuse au niveau de l'utérus. C'est une technique utilisée par les radiologues : mettre un tuyau dans les vaisseaux pour arriver au plus près de ces fibromes, et envoyer des particules pour les boucher.

Cette pratique, qui évite d'opérer systématiquement les malades et propose un traitement définitif à cette maladie, a été expliquée à la faveur d'un séminaire que vient d'organiser le Pr Jean François Meye, doyen de la faculté de médecine de l'Université des sciences de la santé (USS).

Le Pr Paulette Yapi Yapo, neuroradiologue et radiologue interventionnel venue de la Côte d'Ivoire, a édifié l'assistance sur l'embolisation du fibrome utérin chez les femmes noires. Cette pathologie, qui touche les femmes dès l'âge de 35 ans, prend des proportions alarmantes. D'où la mise en place de ce procédé innovant dans sa prise en charge.

D'après le médecin ivoirien, le fibrome ou encore myome utérin est une tumeur non cancéreuse plus fréquente chez les femmes noires en âge de procréer. Plusieurs symptômes sont rattachés à cette maladie : des hémorragies abondantes pendant les règles sur une période de 10 à 15 jours. Ce qui peut entraîner une anémie chez la malade. À cela s'ajoute la compression des organes voisins.



Rudy HOMBENET



