Feu d'artifice : le ciel luminescent attendra !

En grappes, venant de tous les quartiers de Libreville, ils se sont dirigés vers le bord de mer, assurément baignés des souvenirs du feu d’artifice illuminant chaque 17Août.

Mal leur en a pris. Cette fois-ci, pas de lumières dans le ciel ni de concert en vue.

Pourtant, le podium, bien en évidence à côté du Monument du bord de mer, laissait présager quelque chose de grand.

Ce soir du 17 août 2024, malheureusement, son chapiteau est resté en berne. Témoignant de ce que les festivités habituelles ne se dérouleront pas.

Et selon les informations glanées ici et là auprès des agents des forces de défense en faction sur les lieux, le concert et le feu d’artifice ont été reportés au 30 août, date du "coup de la Libération" du Gabon.

La déception est palpable. Ina, entourée de sa famille, l'exprime bien : "Je suis venue avec tous mes frères et sœurs pour vivre le feux d’artifice sous l’ère de la Libération".

Henry se montre compréhensif : "Le 30 août est également un événement à ne pas manquer. Nous allons patienter. Et, j’ai hâte d’y être."

Pour ne pas laisser la déception prendre le dessus, certains profitent des illuminations juste en face d'eux pour capturer un souvenir de ce 17 Août, le premier sous l'ère du CTRI.

D’autres se rendent à la Baie des Rois, où tout Libreville semble s’être donné rendez-vous malgré l’absence d’événements majeurs.

Et comme Dame SEEG ne sait pas toujours se faire oublier, elle s’est invitée de façon fracassante à la fête, s’immisçant dans la célébration de l’Indépendance dans de nombreux quartiers de la capitale.

Ainsi va la beauté de la fête, même si l’on aurait préféré se passer de l’obscurité qu’elle a imposée à plus d’un !

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon