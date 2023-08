Festival de l'Indépendance : multiples attractions pour valoriser nos expressions culturelles

C'EST parti depuis hier matin et ce, jusqu'au 17 août prochain, à la Baie des Rois à Libreville, et du 14 au 17 août à l'intérieur du pays, pour le Festival de l'Indépendance (entrée gratuite). Organisée par le ministère de la Culture et des Arts, cette manifestation axée sur la valorisation de nos expressions culturelles devrait drainer du monde sur les différents lieux du territoire national prévus à cette occasion. Hier, plusieurs personnes ont pris part au lancement de cet événement à la Baie des Rois. Accompagnés de leurs parents, les enfants, par milliers, ont pris d'assaut les différents centres d'attraction. Il s'agissait, entre autres, des jeux gonflables, contes et légendes, ateliers de dessin, pistes de kart, food court, et des tours en montgolfière.

Les adultes n'ont pas été oubliés. Pour eux, il a été prévu des programmes cinématographiques et d'humour, des défilés de mode, des pauses graphistes, des battles de danse et de slam, des danses traditionnelles, des tournois de jeux de société, une grande tombola, etc. La scène fait également partie de ce vaste programme, avec trois podiums (les11, 13 et 15 août) qui vont réunir la crème artistique gabonaise avec Stéphanie Afene, Audrey, Landry Ifouta, Angèle Asselé, Sima Mboula, Ariel T, Latchow, etc.

Ce jeudi, la simple arrivée de l'artiste l'Oiseau Rare à la Baie des Rois a suscité une effervescence populaire : de nombreux fans se sont agrippés à son véhicule, nécessitant l'intervention des agents de sécurité.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon