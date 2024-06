Festival cinéma et liberté de Libreville : hommage au 7e art et à la citoyenneté

Parrainée par la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Mengue Mezogho-Ndong, la première édition du Festival international cinéma et liberté de Libreville a été lancée le 24 juin dernier à la Baie des Rois.

Sous le thème "Cinéma et citoyenneté", l'événement, qui se déroulera jusqu'au 29 juin, vise à créer et développer un festival cinématographique et culturel intégré, axé sur l'éducation à l'image, la promotion des droits humains et la liberté d'expression.

Le programme riche en activités prévoit un colloque international centré précisément sur le thème "Cinéma et citoyenneté" ainsi qu'une table ronde sur "la place de l'Afrique centrale dans le cinéma africain". De plus, chaque soir à la Baie des Rois, des films seront projetés.

Des masterclass, animées par des enseignants venus du Burkina Faso (pays du Fespaco), sont également au programme ainsi que des ateliers. Au-delà de ces activités, le festival rend hommage à titre posthume aux grandes figures du cinéma gabonais.

Charles Mensah, Philippe Mory et Pierre-Marie Dong ont été honorés à travers leurs familles, qui ont reçu des distinctions honorifiques. Les vivants qui continuent d'enrichir le cinéma ont également été célébrés.

Henry Joseph Koumba Bidibi et Imunga Ivanga, dont le film "L'ombre de Liberty" a officiellement ouvert le festival, ainsi que Prince de Capristan, Jean-Claude Mpaka, Annette Eyeang, Françoise Mimbie Mpaka et Perpétue Ndong ont été salués avec émotion par Laurence Mengue Mezogho-Ndong.

Pauline Mvele Nambané, présidente du festival, espère que cette rencontre sera un espace de transmission intergénérationnelle, de partage et d'échanges productifs. Elle a souligné que ce festival, né de la volonté de l’association Gabon Ciné Doc et de la structure Clybe Nambané Production, entend s'inscrire durablement dans l'agenda des activités culturelles majeures du Gabon.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon