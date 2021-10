Fespaco : Samantha Biffot remporte le 2e prix de la meilleure série

Le 7e art gabonais a été honoré ce vendredi lors de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). La réalisatrice gabonaise Samantha Biffot a décroché le deuxième prix de la meilleure série avec "Mami Wata, le mystère d'Iveza" dans la catégorie "Série Tv".

Plus de 200 films étaient sélectionnés lors de ce grand rendez-vous du cinéma africain, dont 15 long métrages qui étaient en lice pour l'Étalon d'or du Yennenga, le grand prix la biennale, et des milliers de projections. Les festivaliers ont pu se délecter de la réalisation de Samantha Biffot, qui va à la rencontre de Mami Wata, la célèbre divinité aquatique des cultes africains.