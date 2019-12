Exposition photographique sur Omar Bongo : 17 000 visiteurs !

Ouverte le 8 juin 2019 au Musée national des arts et traditions du Gabon, l'exposition photographique sur Omar Bongo Ondimba (OBO) s'est achevée samedi. 17 000 visiteurs ont été enregistrés tout au long des six mois qu'aura duré cette expo retraçant la vie, les œuvres ainsi que l'action diplomatique du défunt président du Gabon.

" J'ai grandi pour l'essentiel à la manière d'un arbre. D'abord en sourdine, mais en profondeur, en poussant mes racines jusqu'aux sources de l'authenticité africaine. Puis en souplesse et en force pour surmonter les obstacles qui ont jalonné la route. Ce n'est que plus tard que j'ai pu me déployer, comme le font les arbres de notre forêt gabonaise qui luttent pour atteindre la lumière ", a écrit Omar Bongo Ondimba dans son livre "Au service du Gabon".

Les 17 000 visiteurs, dont 80 % de Gabonais, ont pu explorer les merveilles de cette exposition photographique où transparaissent plusieurs facettes du deuxième président du Gabon. Beaucoup d'entre eux, notamment les scolaires et les étudiants, en sont sortis positivement ravis et marqués. Impressionnés, entre autres, par les deux voitures (la Deux-chevaux et la DS) de l'ex-chef de l'État, son bureau doté d'un impressionnant dispositif technologique à cette époque-là, et par la statue de l'homme d'État hors pair que fut OBO.