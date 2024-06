Examens de fin d'année : Camélia Ntoutoume fait le point au chef de l’État

Dans la foulée de la proclamation des résultats du second tour du baccalauréat général session 2024, la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq, a échangé avec le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le membre du gouvernement de la Transition a profité de cette occasion pour faire le point au chef de l’État sur la tenue des examens de fin d’année qui ont connu leur épilogue cette semaine.

S’agissant du baccalauréat général qui a concerné 24 440 candidats, c’est un taux d’admission de 80 % à l'issue du second tour qui montre la progression en fonction des années antérieures.

La patronne de l'Éducation nationale a saisi cette opportunité pour présenter au président de la République l'organisation et le déroulement dudit examen qui a respectivement enregistré un taux de réussite de 80 % et de 82 % pour l'enseignement général et technologique et professionnel au premier tour.

Pour ce qui est de la tenue de la commission d'orientation en 6e, le président de la République a donné des consignes précises à la ministre de l’Éducation nationale, afin de délibérer le plus tôt possible, mais aussi de combler le déficit en structures d'accueil pour les nouveaux lycéens dans plusieurs localités du pays.

Faisant de l’éducation l’une de ses priorités, Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté auprès de son hôte sur l'urgence de créer des conditions d'apprentissage dignes et favorables pour les jeunes apprenants.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon