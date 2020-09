Établissements conventionnés : la rentrée est effective

À l'école publique conventionnée de Gros-Bouquet-1, ainsi qu'à celle des Charbonnages, la pré-rentrée des équipes pédagogiques est effective depuis mardi et mercredi derniers, conformément aux directives de l’Association pour la promotion des écoles publiques conventionnées (APEPC Nouvelle gestion) fixant les modalités pratiques d'organisation de cette rentrée.

Coronavirus oblige, la rentrée des élèves a été échelonnée sur trois jours pour éviter les attroupements dans l'enceinte des établissements. "Le cycle 3 regroupant les classes de CM1 et de CM2 a démarré jeudi 3 septembre, suivi du cycle 2 (CP, CE1, CE2), vendredi. Et lundi prochain, nous accueillerons le cycle 1, à savoir les maternelles", a précisé Rolland Nathalie, directrice de l'école publique conventionnée de Gros-Bouquet-1. Au Lycée français Blaise-Pascal, la rentrée des collégiens et lycéens a eu lieu mercredi et jeudi. Les cours ont démarré hier vendredi.