Éradication du Sida : bilan des progrès en Afrique de l'Ouest et du Centre

LE 23 juillet dernier à Dakar, au Sénégal, Berthilde Gahongayiré, directrice régionale de l’Onusida pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a prononcé un discours marquant le lancement du rapport régional sur la mise à jour du Sida. Rapport qui met en lumière les progrès réalisés ainsi que les défis persistants dans la lutte contre le VIH/Sida. Mme Gahongayiré rappelle ainsi que, dix ans après qu’un rapport de médecins sans frontières ait qualifié la région de "laissée en arrière", des avancées notables ont été accomplies malgré des obstacles politiques, sécuritaires et sanitaires, tels que la pandémie de Covid-19.

Entre 2010 et 2023, le nombre de nouvelles infections à VIH a diminué de 46 %, bien que les adolescentes et les jeunes femmes continuent de représenter une proportion significative des nouvelles infections. Concernant l’accès au traitement, le rapport précise que le nombre d’adultes sous traitement antirétroviral a plus que doublé depuis 2015. Actuellement, 81 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 76 % sont sous traitement et 70 % ont une charge virale supprimée.

Des progrès significatifs ont été observés au Burundi et en RDC, proches des objectifs 95-95-95 pour le dépistage et le traitement du VIH. De même, la réduction des décès liés au Sida est également notable, avec une baisse de 55 % entre 2010 et 2023, reflétant les efforts continus pour améliorer les soins et le traitement des personnes vivant avec le VIH. Cependant, le rapport souligne que la situation reste préoccupante pour les enfants et les femmes enceintes vivant avec le VIH, avec seulement 35 % des enfants sous traitement et plus de la moitié des femmes enceintes ne recevant pas de traitement antirétroviral.

En matière de stigmatisation et de discrimination, des réformes législatives sont en cours pour les combattre. Par exemple, 33 % des personnes au Gabon et 79 % en Mauritanie affichent encore des attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH. De plus, l’exigence du consentement parental pour le dépistage du VIH chez les jeunes de moins de 18 ans demeure un obstacle dans 10 pays. Pour ce qui est des financements, Mme Gahongayiré a noté que, malgré une diminution globale des ressources dédiées au VIH, la région a enregistré une augmentation de 10 % des ressources totales en 2023, principalement grâce aux contributions internationales, bien que les ressources nationales aient diminué de 3 %. Pour assurer la durabilité de la riposte au VIH, l’Onusida propose une approche holistique centrée sur cinq domaines clés : le leadership politique, les lois et politiques habilitantes, le financement durable, des services VIH basés sur la science et des systèmes de résultats.

Le discours de la directrice régionale met donc en évidence les progrès significatifs réalisés dans la région, tels que la réduction des nouvelles infections (à l’exception des adolescentes), l’amélioration de l’accès aux traitements pour les adultes et la diminution des décès liés au VIH. Cependant, les efforts doivent être intensifiés pour traiter les enfants et les femmes enceintes vivant avec le VIH. La dépendance aux ressources internationales souligne quant à elle la nécessité d’un engagement politique fort, d’expertise technique et de mobilisation communautaire pour continuer à progresser. "Pour atteindre l’objectif d’éradiquer le Sida d’ici 2030, il est essentiel d’intensifier les efforts de prévention, de lutter contre les inégalités de genre et de mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination", a conclu Mme Gahongayiré.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon