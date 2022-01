Epidémie de grippe: c'est de saison, mais…

TOUX sèche, courbatures, fièvres et écoulements nasaux sont depuis plusieurs semaines les principaux motifs de consultations au service de médecine et de consultation externe du Centre hospitalier de Libreville (CHUL), plus grande structure sanitaire du Gabon. 15 patients sur 20, reçus quotidiennement en consultation ces jours-ci se plaignent de toux, associée parfois à l’épidémie de Covid-19. Même si les symptômes sont similaires à ceux du coronavirus, les spécialistes de la santé expliquent qu'il s'agit d'une toux saisonnière observée chaque année. Et qu'il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure. " En cas de toux, il ne faut pas s'alarmer. En revanche, comme nous traversons une crise sanitaire liée au Covid-19, il faut prendre ses précautions, respecter les gestes barrières et surtout faire un test PCR, pour se rassurer ", recommande Dr Djamilatou Mohamadou, médecin généraliste, en service en consultation de médecine générale au CHUL.Face aux symptômes que présentent les malades, il est, en effet, conseillé au patient de recourir au test PCR pour en avoir le cœur net. Au CHUL, parmi les personnes présentant des signes de grippe, certaines sont testées positives au coronavirus. " Toutes les personnes à risque, présentant les signes de grippe sont dépistées immédiatement contre le Covid-19. On les teste parce qu'il faut rapidement éliminer le Covid-19 et éviter d'autres complications. Sur 15 patients qui arrivent pour syndrome grippal, 6 sont testés positifs au coronavirus. Ce qui nous interpelle ", a indiqué à L'Union le Dr Djamilatou. Face à tout symptôme de grippe, le malade est donc invité à se faire consulter afin de permettre aux médecins d'investiguer sur son état de santé. Par précaution pour lui et pour son entourage vu que la grippe est considérablement contagieuse. Face à un résultat négatif au dépistage Covid, alors la toux n'est pas un symptôme du Covid-19. Le Dr Djamilatou explique qu'elle peut être liée à un phénomène d'irritation, à un reflux d'acide qui vient de l'estomac ou à un problème d'allergie. Les médecins préconisent ainsi un traitement symptomatique, du repos, une hydratation et l'utilisation des antipyrétiques. Qu'elle soit allergique ou saisonnière, pour se prémunir de cette épidémie de toux, les médecins recommandent le respect des gestes barrières, à savoir, le nettoyage régulier des mains, le port du masque… Ils conseillent également de consulter un médecin pour éviter toute complication.

Prissilia M.MOUITY

Libreville/Gabon