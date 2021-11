Entrepreneuriat : pour une inclusion financière numérique des femmes

A l'instar des autres femmes dans le monde, la gent féminine entrepreneurs et handipreneurs du Gabon, a été célébrée à l'Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI), le 19 novembre dernier à l'occasion de la women's entrepreneur day célébration. Un événement organisé par l'agence Blanc Cristal et qui a été rehaussé par la présence des ministre des Petites et moyennes entreprises, Hugues Mbadinga Madiya et des Affaires sociales, Prisca Koho Nlend. Sur le thème : "inclusion financière numérique : levier de développement de l'entrepreneuriat féminin?", plusieurs thèmes riches les uns que les autres ont été abordés et débattus par divers conférenciers présents. Au terme des échanges, les femmes ont eu l'opportunité de présenter aux membres du gouvernement et au public leurs différentes réalisations et activités. Elles ont par ailleurs présenté les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien dans leurs secteurs respectifs. Une satisfaction pour Virginie Mounanga la promotrice de l'événement, qui a pris rendez-vous avec les public et les partenaires pour l'année prochaine.

R.H.A

Libreville/Gabon