Enseignement supérieur : les premiers doctorats chinois de l'UFGSE

La nouvelle a fait sensation jusque dans les salles de l'Université franco-gabonaise Saint-Exupéry (UFGSE) de Libreville. En effet, celle-ci reçoit actuellement les étudiants, en deuxième session d’examen, pour clôturer dans les délais l’année universitaire 2019-2020.

Pensez donc ! À 12 000 km de leur pays natal, Elvis Presley Mfoubou et Néhémie Sabrina Ledaga viennent de soutenir leur thèse de doctorat en Chine. Plus précisément à l’université de Wuhan, établissement qui a réussi le tour de force de relancer ses activités académiques à peine sorti d’une période de confinement sans précédent. Bien qu’attachés au premier épicentre de la crise sanitaire mondiale, nos doctorants ont fait mieux qu’attendre la sortie de crise. Car, ils ont profité de la période de latence pour peaufiner à la perfection leur préparation à la soutenance finale du travail qu’ils avaient respectivement entrepris depuis trois et quatre ans.

À l’issue d’une prestation doctorale sans faille qui a pu se faire en ligne – mesures barrières obligent – l’un et l’autre impétrants se sont vu conférer le grade de docteur, avec les droits et prérogatives attachés au titre, pour en jouir avec tous les honneurs qui les accompagneront désormais dans leur carrière de haut niveau.

Comment ont-ils pu atteindre un tel niveau envié par tant de titulaires de masters qui rêvent eux aussi de poursuivre des études dans un cycle doctoral ? Ils se sont tout simplement inscrits, après leur diplôme de licence, dans la filière "Relations internationales" ouverte en 2012 à l’UFGSE. Celle-ci dispensait déjà dans ce cadre, avant même la création du Centre Confucius de Libreville, des cours de mandarin.



Issa IBRAHIM



