Enseignement supérieur  : Les 4 lauréats gabonais du Cames adoubés

Le rituel y afférant a eu lieu hier vendredi à l'École normale supérieure de l'enseignement technique (ENSET).

De nouveaux membres intègrent les rangs de professeurs agrégés des universités dans les sciences économiques et de gestion au Gabon. Il s'agit des enseignants-chercheurs Natacha Murielle M'bouna, Ruphin Ndjambou, Ondo Assoumou et Giscard Assoumou Ella, tous lauréats du 19e Concours d’agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion organisé en novembre 2019 par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Au cours de la cérémonie d'adoubement présidé hier par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Transfert des technologies, Jean de Dieu Moukagni Iwangou, les nouveaux professeurs agrégés étaient revêtus de l'attribut d'agrégation, la toge indiquant qu’ils viennent de franchir l’étape de lauréats pour servir désormais comme agrégés dans les universités et les grandes écoles.

"Ces lauréats que nous célébrons ce jour constituent un trésor et une fierté à la fois pour le Cireged mais aussi pour l'université gabonaise dans son ensemble. Ils honorent ainsi trois établissements majeurs de notre système d'enseignement supérieur, à savoir l'Université Omar-Bongo (UOB), l'Institut national des sciences de gestion (INGS) et l'Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, de planification et d'évaluation de projets (ISTA)", a déclaré Marc-Louis Ropivia, recteur de l'Université Omar-Bongo (UOB).



CM



