Enseignement privé protestant : les enseignants sans salaires aux abois

Ils sont, en effet, près de 200 en attente de recrutement depuis plus de 10 ans, malgré leur prise de service dûment signée par la Direction centrale des ressources humaines (DCRH) du ministère de l'Éducation nationale. Une situation en violation totale du Statut général des fonctionnaires en ses articles 39 à 44.

De plus, leurs nombreuses démarches entreprises jusqu'ici auprès des responsables dudit ordre d'enseignement et d'autres autorités dont le ministère de l'Éducation nationale, seraient restées vaines. Une situation qui, estiment-ils, n'a que trop duré. Aussi en appellent-ils aux plus hautes autorités de notre pays pour régler cette ''injustice sociale'' qui les fragilise et les transforme en mendiants.