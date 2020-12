Enseignement du français : comment se réinventer en dehors d'une salle de classe ?

À l'occasion de la 2e édition du Jour international du professeur de français, célébrée récemment à l'Institut français du Gabon (IFG), l'Association des professionnels en sciences de l'éducation du Gabon, l'Union gabonaise des enseignants pour la culture francophone, l'École normale supérieure et le campus numérique de l'Agence numérique de la Francophonie (AUF) se sont joints à l'Institut français pour mener une réflexion autour du thème "Nouveaux liens, nouvelles pratiques : projets pour demain".

Avec comme activités, un concours national "Mon innovation pédagogique en 120 secondes", des débats et des ateliers en ligne sur, par exemple, la posture des professeurs de français du Gabon face à l'enseignement à distance, les outils méthodologiques d'hier, d'aujourd'hui et de demain, les astuces pour progresser en français, etc.

Cette rencontre a été l'occasion pour les praticiens de la langue de Molière d'entrevoir l'avenir en s'interrogeant sur les relations entre apprenants et enseignants, et en tentant même d'imaginer une approche pédagogique en dehors d'une salle de classe, et de s'adapter aux différentes possibilités de l'environnement numérique.

Pour cela, un programme riche et diversifié, entièrement gratuit, a été élaboré non seulement à l'intention de l'ensemble de la communauté enseignante du français au Gabon, mais également de ceux qui veulent en savoir plus sur ce métier, ou qui souhaitent se rapprocher de ces professionnels pour mieux comprendre et progresser.



Frédéric Serge LONG



