Éducation/"Super efficace" : au programme la rentrée 2024-2025 pour les 4e et 5e années

Après les classes de 1re, 2e et 3e années du primaire, les manuels scolaires de la collection "Super efficace" entrent en vigueur dès la rentrée prochaine dans les classes de 4e et 5e années.

Les encadreurs pédagogiques des bassins pédagogiques de l’Estuaire ont récemment renforcé leurs capacités professionnelles à l’Institut pédagogique national (IPN), dans la commune d’Akanda.

La formation revêt un double enjeu. Le premier, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les professeurs d'enseignement normal des circonscriptions scolaires etécoles normales d'instituteurs doivent s'approprier les outils pédagogiques et didactiques relatifs à l'utilisation des curricula et des nouveaux manuels scolaires "Super efficace".

Autant qu'ils doivent comprendre les tenants et les aboutissants de la nouvelle organisation des disciplines scolaires, leur enseignement et l'évaluation des acquis des élèves.

Le second, les encadreurs pédagogiques doivent maîtriser l'approche par les compétences (APC) véhiculée dans lesdits manuels scolaires.

Des enseignements et informations que les professionnels de l'encadrement pédagogique réinvestiraient auprès des chargés de cours de leurs bassins pédagogiques respectifs.

Pour la direction générale de l’Insititut pédagogique national qui organise cette formation, cela prépare les séminaires de renforcement des capacités des instituteurs chargés de cours de 4e et 5e années, qui auront lieu à la rentrée prochaine des classes.

Isaac MUKETA MUELE

Akanda/Gabon