Éducation: Une cartographie à réviser

Des recommandations, des résolutions et, surtout, des conclusions qu’il faudra, si l’on souhaite sortir l’école gabonaise de l'ornière, appliquer dans leur entièreté.

En effet, à la suite du travail de synthèse réalisé par les membres de la Commission nationale de la carte scolaire, les experts ont rendu publics les chiffres de la cartographie scolaire dans notre pays.

Selon les données du rapport final des travaux de cette commission, en termes d’établissements et de centres, notre pays compte 120 établissements d'enseignement préprimaires, 365 établissements d'enseignement secondaire général, soit 112 publics et 253 privés, 26 établissements d'enseignement technique et professionnel dont 16 publics et 10 privés.

De plus, l’on dénombre 107 centres de formation professionnelle dont 15 publics, 92 privés, 46 agents au centre d'alphabétisation dont 402 apprenants, 81 personnels des écoles normales des instituteurs, 58 038 élèves au préprimaire, 1 827 personnels au préprimaire, 250 763 élèves au primaire et 6 413 personnels au primaire.

Sans oublier les 263 168 élèves du secondaire général, 6 727 personnels au secondaire général, 14 082 élèves d'enseignement technique et professionnel dont 13 644 publics et 438 privés, 3 023 apprenants aux centres de formation professionnelle au public et 24 814 agents publics.

H.N.M

Libreville/Gabon