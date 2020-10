Éducation  : un calendrier scolaire qui se décline en quadrimestres

Après l'annonce des résultats finaux du Certificat d’études primaires (CEP), du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) et la publication de la liste des élèves admis en classe de 6e, le ministère de l'Éducation nationale vient de rendre public le calendrier de cette nouvelle année scolaire 2020-2021. Un agenda qui tient compte des exigences sanitaires imposées par le Covid-19 et de l'impératif de redresser le système éducatif gabonais.

C’est par le biais de l'arrêté 0029/MESRSTTENFC fixant le calendrier de l'année scolaire 2020-2021 en République gabonaise que le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé, le 28 octobre dernier, le nouveau chronogramme de cette rentrée des classes inédite, qui adopte un nouveau format. Ainsi, crise du Covid-19 oblige, le calendrier de cette année, qui fixe le retour en classe de l'ensemble des établissements publics et privés au lundi 9 novembre 2020, sera divisé en deux quadrimestres et non en trimestres comme auparavant.

En effet, cette innovation, qui intervient dans un contexte encore marqué par la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), est le fruit d'une réflexion entre le ministère de l'Éducation nationale et les partenaires internationaux. Le cadre en a été fixé par le ministre de tutelle, Patrick Mouguiama-Daouda : "Cette année risque d'être fortement impactée par la pandémie de Covid-19. Aussi un calendrier spécial a-t-il été élaboré afin de s'adapter à cette situation nouvelle et inédite. Les principaux changements de ce calendrier concernent essentiellement le passage d'une année découpée en trois trimestres et à une année découpée en quadrimestres. Ce faisant, il nous faut toujours prendre le soin de garder le nombre total de semaines de cours dans les marges habituellement recommandées par l'Unesco, en préservant la santé des élèves et des enseignants, pour un déroulement des activités pédagogiques sans trop de contraintes."

Alors que les cours en présentiel avaient été suspendus en mars dernier, suite au déclenchement sur le territoire de l’épidémie de Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec les partenaires internationaux, avait mis en place un service d'enseignement à distance, via les chaînes de télévision publiques, les médias en ligne et les cahiers pédagogiques.

Aussi, ce calendrier qui adopte un format quadrimestriel pour les établissements publics et privés, se déroulera-t-il en 32 semaines. En revanche, le calendrier du réseau des Écoles publiques conventionnées (EPC), qui ont démarré les cours le 2 septembre dernier sur l'ensemble du territoire national, se déroulera en trois trimestres.



Hans NDONG MEBALE



