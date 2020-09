Éducation : rendre plus fortes les associations de parents d'élèves

Ces assises s'inscrivaient dans la mise en œuvre du projet "Ensemble pour nos enfants", présenté à l'assemblée générale constitutive du 22 avril 2017, au lycée Mgr-Bessieux. Il s'agit d'un projet à travers lequel la Capeg s'implique dans le renforcement des capacités des membres des différents organes de cette entité parentale. Aussi, en sa qualité de formateur, le président, Martin Ossey Kokou, a-t-il entretenu les participants sur des thèmes aussi variés que "les raisons d'être d'une association des parents d'élèves", "les principes et valeurs d'une APE".

Pour mieux préparer la rentrée 2020-2021, le bureau exécutif national de la Capeg a jugé utile d'organiser ce séminaire. Cela dans l'objectif de parfaire les connaissances de ses adhérents sur la maîtrise théorique et opérationnelle des outils et méthodologies de l'organisation des assemblées générales constitutives, ordinaires et extraordinaires.