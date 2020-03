Education : L'option télé-enseignement ?

Les cours n'ont donc pas repris hier comme initialement prévu. Le contexte sanitaire actuel lié au Covid-19 et aux mesures prises par les autorités pour contrer la propagation de cette pandémie dans notre pays ne permet pas aux élèves et enseignants, de reprendre le chemin de l'école.

Cette méthode d'enseignement déjà expérimentée, en France, au Sénégal et au Maroc, etc., devrait donc permettre aux apprenants de bénéficier de cours par correspondance durant cette période de crise sanitaire, grâce à des supports et canaux de diffusion divers : télévision, radio, internet. Le télé-enseignement aurait, entre autres, comme points positifs : la formation chez soi, dans le contexte actuel, avec plus de flexibilité dans la gestion du temps. Une continuité pédagogique en somme.