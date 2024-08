Éducation : les 900 enseignants des sciences déjà dans le bain de la formation

Les 900 enseignants postulants dans l'enseignement des matières scientifiques dans le secondaire sont désormais connus et seront bientôt fixés sur leur sort.

Hier, à l'occasion de la cérémonie de lancement de leur formation qui s’étale sur 18 mois, la ministre de tutelle a fixé le cap de cette cuvée, dont le plan de formation professionnelle sera à la fois théorique et pratique.

Mais surtout “déroulé par des professionnels en la matière dans les domaines de la didactique, de la pédagogie générale et l'évaluation des acquis, de la psychologie et de l'enfant, de l’étique et déontologie”.

Des indications de la ministre de l'Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq, “ces formations dans les différents centres formation et de perfectionnement pédagogique se feront en alternance entre la théorie et la pratique pendant les vacances, et en situation de cours conduiront les bénéficiaires à la validation des crédits de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude d’enseigner au secondaire.”

S'agissant des affectations et des questions financières, Arnaud Loïc Ngomo Mouketou, directeur central des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, chargée de la Formation civique rassure.

S'il annonce l'effectivité des affectations des enseignants en formation, il précise néanmoins que “ces derniers seront en présalaire durant la formation”.

“Le Premier ministre de la Transition a tenu à ce que le ministre des Comptes publics mette à disposition une assiette budgétaire pour ces 18 mois afin qu'ils soient en présalaire. Après cette étape, comme tout agent public, ils vont signer les fiches bleues puis seront recrutés”, a-t-il indiqué.

Et d'ajouter que durant la période d'apprentissage, les postes budgétaires seront quant à eux apprêtés.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon