Éducation : l’élaboration d'une politique nationale du manuel scolaire à l'étude

Les premières assises de la politique nationale du manuel scolaire dans notre pays se tiennent depuis hier, 29 juillet 2024, à l'Institut pédagogique national (IPN), au nord de Libreville.

Organisée sous le thème central " Le manuel scolaire gabonais, vecteur de l'excellence et d'identité culturelle, accessible à tous, pour une école de qualité, inclusive, saine et sûre ", cette rencontre est l'occasion pour les acteurs de l'Éducation de répondre aux manquements observés autour l’absence d’une véritable politique du manuel scolaire Gabon.

Présente à ce conclave, la ministre de l'Éducation nationale , Camélia Ntoutoume Leclercq ,a justifié cette carence par “l’entrecroisement de multiples curricula qui évoluent de manière cloisonnée entre l’enseignement général, l’enseignement technique, la Formation professionnelle et l’Enseignement supérieur, l'inégalité persistante et préoccupante entre les élèves des zones rurales et ceux des zones urbaines, le déphasage entre les programmes d ’enseignement des établissements secondaires et ceux des universités et grandes écoles, créant une discontinuité qui , m alheureusement , fragilise la cohérence de notre système éducatif ”.

Pour y remédier, les experts convoqués à l'IPN doivent réfléchir sur les thématiques axées sur les principes fondamentaux, les acteurs, le financement et ses sources mais aussi sur le suivi évaluation de la politique nationale du manuel scolaire.

“Ces assises doivent donc nous permettre de projeter ensemble le cadre légal de la politique nationale du manuel scolaire tant attendu par les principaux acteurs de la chaîne mais aussi par les Gabonais dans leur globalité” a réitéré Dr Adrien Makaya, DG de l'IPN.

Pour offrir un manuel de qualité, plusieurs critères doivent être pris en compte, a indiqué Joachim Ognele, inspecteur général des services.

Parmi ces critères, il y a la conformité aux programmes scolaires , l'exactitude des informations fournies dans les livres, l'adaptation aux apprenants, la qualité pédagogique et même l'actualisation des données.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon