Éducation : l'appui des partenaires au développement

À l'approche de la rentrée des classes dans le secondaire le lundi 16 novembre prochain, la ministre déléguée à l'Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a présidé la cérémonie de réception du matériel de sécurisation sanitaire offert par les partenaires au développement (Banque mondiale, Unicef…) pour l'année scolaire 2 020/2 021. Cet équipement qui devra couvrir l'ensemble des établissements publics et privés du Gabon, a été reçu jeudi dernier au lycée Léon-Mba à Libreville.

Soucieux de la sécurité sanitaire des élèves et des corps administratif et enseignant face à la Covid-19, le représentant-résident de l'Unicef, Noël-Marie Zagre, a souligné que "le combat contre la pandémie de Covid-19, qui nous engage tous, pose des défis jamais connus dans le système éducatif. Quelles que soient nos convictions, nous ne devons jamais cesser de souligner que les enfants ont droit à l'éducation et nous travaillons avec les autorités éducatives et les communautés pour la réouverture progressive des écoles sur la base des normes de sécurité, fournir des outils aux enseignants ainsi que d'autres possibilités d'apprentissage".

Pour la représentante de la Banque mondiale (BM), Alice Ouédraogo, "nous sommes convenus avec les autorités en charge de l'Éducation nationale qu'il est très important que la rentrée scolaire se passe dans les conditions sanitaires appropriées. Aujourd'hui nous sommes ravis de remettre le matériel qui permettra la mise en œuvre effective de toutes les mesures d'hygiène pour les élèves''.

Il est à noter que ce projet couvre environ 757 établissements scolaires du Gabon.



Hans NDONG MEBALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société