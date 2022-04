Éducation : lancement du concours de l’ENS et l’ENI la semaine prochaine

C’est la décision conjointe qui ressort de la rencontre entre la ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, sa ministre déléguée, Aubierge Sylvine Ngoma, et les membres du bureau directoire du syndicat national de l’éducation nationale (Sena) qui s’est déroulé mardi en fin de journée.

AU lendemain de sa rencontre avec la convention nationale des syndicats du secteur de l’éducation nationale (Conasysed), l’objectif de cette entrevue s’inscrit dans la poursuite du dialogue social engagé avec les partenaires sociaux, et vise à terme la régularisation des situations administratives et le redressement du niveau éducatif gabonais.

Pour le secrétaire général du Sena, Fridolin Mve Messa, « cette rencontre rentre dans le cadre des rencontres mensuelles prévues par les nouveaux responsables de l’éducation nationale qui nous ont reçu et avec qui nous avons discuté des préoccupations pertinentes. Nous avons parlé de la question de l’organisation des concours internes et ces derniers nous ont rassuré que tout est fin prêt pour que ces derniers démarrent la semaine prochaine et cette fin de semaine nous allons afficher les listes. Dans toutes choses il faut aller avec la mesure pour ne pas faire d’erreurs. Il faut tenir compte du fait que les partenaires sociaux sont une aide à la décision pour les membres du gouvernement ».

Avant d’ajouter que « pour le moment les situations administratives sont en cours et en plus de ce que nous faisons, les ministres feront un plaidoyer auprès de leurs collègues ».

Par Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon