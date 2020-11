Éducation : élaboration du protocole sanitaire

Cette initiative du département de l'Éducation nationale, qui a pour objectif de préparer ces derniers à une meilleure gestion de la crise du Covid-19 en milieu scolaire, s'est déroulée en présence des représentants du ministère de la Santé et du Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus.

"Il s'agira, durant cet atelier, de former une trentaine de collaborateurs au protocole sanitaire destiné à nos apprenants et à la communauté éducative. Au mois de juillet, nous avons eu une première expérience, celle qui nous a conduits à organiser la reprise des cours pour les seules classes de terminale dans le cadre de l'examen du baccalauréat. Nous allons avoir toute la communauté éducative concernée par la reprise. Il nous faut donc plus de vigilance pour que notre personnel encadreur soit averti sur les modalités d'utilisation du recours au protocole sanitaire", a souligné le SG de l'Éducation nationale.