Éducation des femmes : pilier du développement en Afrique

Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (Remapsen) a récemment organisé son webinaire mensuel en partenariat avec ONU Femmes, autour du thème : « Autonomisation de la femme : enjeux, défis et perspectives en Afrique de l’Ouest et du Centre ».

L'objectif était de discuter des efforts et des stratégies nécessaires pour renforcer l’autonomisation des femmes sur le continent. Arlette Mvondo, conseillère régionale sur les violences à l’égard des femmes et des filles au bureau régional Afrique de l’Ouest et du Centre d'ONU Femmes, a mis en lumière les avancées et les défis liés à l’autonomisation des femmes en Afrique.

Elle a souligné qu’avec 52 % de la population africaine composée de femmes, il est essentiel d’intégrer les questions de genre dans les politiques de développement. Selon Mme Mvondo, l’éducation est la clé pour améliorer la représentativité des femmes dans tous les secteurs de la vie, impactant ainsi directement le PIB. Investir dans l’éducation, la santé et l’économie des femmes permet de récolter des bénéfices significatifs pour l’ensemble de la société, a-t-elle révélé. Mme Mvondo a également précisé que l’autonomisation des femmes en Afrique est un processus multidimensionnel, incluant des aspects politiques, économiques, sociaux, culturels et idéologiques.

Elle a insisté sur l’importance de l’éducation et des droits fondamentaux pour permettre aux femmes et aux filles de prendre conscience des défis auxquels elles sont confrontées, de faire des choix éclairés et de contribuer activement à l’économie, augmentant ainsi le PIB des États et de la région. Arlette Ondo a par ailleurs soutenu que l’autonomisation des femmes est non seulement possible mais essentielle pour le développement de l’Afrique.

Malgré les pesanteurs socioculturelles, des progrès peuvent être réalisés grâce à l’adoption de lois, la sensibilisation et l’évolution des normes sociales. Les médias jouent un rôle primordial dans la diffusion des messages et la sensibilisation, aidant ainsi à promouvoir l’autonomisation des femmes et l’accès à la justice sociale pour tous, a-t-elle précisé. Créée en 2010, ONU Femmes joue un rôle crucial dans la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Son mandat est d’accélérer les progrès pour garantir une participation équitable des femmes dans tous les secteurs de la société.

En collaboration avec les États, les gouvernements, la société civile et d’autres acteurs clés, ONU Femmes travaille à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des lois, politiques, programmes et budgets favorisant l’autonomisation des femmes.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon