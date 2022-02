Éducation : Daouda-Moguiama annonce le recrutement d'enseignants vacataires sur l'ensemble du pays

Le ministre de l'Éducation nationale chargé de la Formation civique, Pr Patrick Daouda-Mouguiama, vient d'annoncer le recrutement des chargés de cours vacataires. Ils seront affectés dans les établissements secondaires du second degré général de Libreville et de l'hinterland. Ce recrutement, qui concerne aussi bien les nationaux que les étrangers, offre 704 places dans plusieurs disciplines. Précisément 138 en français, 325 en mathématiques, 96 en anglais, 145 en éducation physique et sportive dans toutes les provinces. Les candidats de Libreville devront déposer leurs dossiers au secrétariat général du ministère de tutelle sis aux 9 étages dans le 3e arrondissement. Ceux de l’intérieur du pays devront se rapprocher des directions d'académie provinciales avant le 18 février prochain.

R.H.A

Libreville/Gabon