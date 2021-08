Éducation : cinq nouveaux établissements disponibles dès la prochaine rentrée

DANS le cadre des travaux de construction et de réhabilitation des salles de classe issus du Projet d'investissement dans le secteur de l'éducation (Pise), le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, Patrick Mouguiama-Daouda, accompagné de la ministre déléguée, Camélia Ntoutoume Leclercq, ont effectué une visite de terrain hier, 18 août 2021, sur 5 chantiers en cours dans les communes de Libreville et d'Akanda

Pour ce deuxième lot, la délégation ministérielle a marqué des arrêts sur les 5 sites retenus. Au quartier Ondogo, il était question de mesurer l'état d'avancement des travaux de construction d'une école primaire. Sur le site d'Alibandeng, il s'agit de la construction d'une école pré-primaire, d'une école primaire et d'un collège d'enseignement secondaire (CES). Dans la zone nord de Libreville (Akanda), les membres du gouvernement sont allés apprécier les travaux de construction du CES du Cap Esterias et de réhabilitation de 2 bâtiments de 9 salles de classe. Sur les sites d'Avorbam et d'Angondje, il s'agit de la réhabilitation et de l'extension d'un CES et d'une école primaire.

"Tous ces établissements doivent ouvrir à la rentrée prochaine, ils viennent compléter le dispositif général d'ouverture et d'augmentation de l'offre en matière éducative. Ces cinq établissements entièrement construits et financés dans le cadre du Pise doivent être livrés cette année. Ces établissements vont nous permettre d'absorber et de diminuer progressivement les effectifs pléthoriques dans les établissements de la capitale. Le Pise a commencé au sud de Libreville, aujourd'hui nous sommes au Nord et ensuite on ira dans le Grand Libreville", a expliqué Patrick Mouguiama-Daouda.

Par ailleurs, si le rythme des travaux sur les chantiers est remarquable, reste l'épineuse question des routes dans certaines zones où sont érigés ces établissements.



Hans NDONG MEBALE



