EDGE : comment aborder la prochaine année académique ?

À l'École doctorale des grandes écoles (EDGE), située dans l'enceinte de l'École normale supérieure d'enseignement technique (Enset), on s'active déjà à préparer au mieux l'année académique à venir. C'est tout le sens de la rencontre qu'a présidée, récemment, la directrice de l'EDGE, Solange Okome Bekale.

Au-delà de la prise de contact avec les encadreurs et les doctorants, elle a, en effet, dressé un état des lieux de cet établissement mis sur pied en 2016. Tout en explorant les voies et moyens, à court, moyen et long termes, pour que l'EDGE remplisse pleinement la mission qui lui a été assignée.

Ce qui suppose, estime Mme Okome Bekale, un respect scrupuleux des exigences académiques telles que définies par le ministère de tutelle, les instances continentales et internationales en matière d'enseignement supérieur. Et une réécriture de la charte des soutenances des thèses à L'EDGE, "un établissement de qualité ouvert à tout doctorant, à condition de disposer d'un projet de recherche et d'un encadreur", a-t-elle indiqué.



Adjai NTOUTOUME



