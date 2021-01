Écoles conventionnées  : reformer pour une meilleure gestion des ressources

AVEC l'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autié, le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mouguiama-Daouda, a récemment revisité pour le réformer, l'accord portant organisation et fonctionnement du réseau des écoles publiques conventionnées.

L'un des points saillants de cette réforme vise, entre autres, à améliorer le dispositif de gestion des ressources financières générées par les six écoles publiques conventionnées (EPC) implantées au Gabon. Cela, par la mise en place des mécanismes nouveaux visant à promouvoir une gestion financière efficace contrôlée, en vue de sécuriser et maîtriser les recettes des fonds alloués à ces écoles. "À l’évidence, le souci de promouvoir une gestion financière orthodoxe et efficace des EPC par l'État s'inscrit dans un plan de développement plus vaste qui intégrera une ligne budgétaire spécifique, ainsi qu'un apport financier substantiel de la part de l'État français en vue de rénover toutes les EPC et contribuer ainsi à la formation des personnels”, a souligné le Pr Patrick Mouguiama-Daouda.