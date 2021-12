Ecobank Gabon : 12 agents récompensés de la médaille du travail

LE groupe bancaire panafricain Ecobank, via sa filiale du Gabon, vient de procéder à Libreville, à la remise de médailles de bronze à douze des ses agents ayant totalisé 10 ans de service.

En présence du directeur général de Ecobank Gabon, Nicholas Achiri Asangwe, des membres de l’administration du groupe bancaire et de la représente de l’inspection du Travail, cet événement a été l’occasion pour les récipiendaires, d’adresser leurs remerciements à la hiérarchie pour la confiance accordée durant toutes ces années de travail.

" Avoir 10 ans au sein d’une institution comme la nôtre, c’est également se distinguer comme un modèle pour tous les autres collègues qui suivent vos pas. Aussi, en plus de ces médailles, vous voilà désormais ambassadeurs des valeurs Ecobank ", a indiqué Nicholas Achiri Asangwe.

Le patron d’Ecobank Gabon n’a pas manqué de sensibiliser l’ensemble du personnel sur la nécessité de se faire vacciner afin de freiner la pandémie.

" L’apparition du variant Omicron et là pour nous le rappeler. Nous devons tous être conscient de la menace que représente ce virus. La vaccination recommandée par le gouvernement est à ce jour le seul moyen pour en atténuer les effets. Pour nous-même et ceux qui sont autour nous, continuons à respecter les gestes barrière et à sensibiliser ", a t-il insisté.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon