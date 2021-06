E-Gabon-SIS : accélérer la conduite du changement

Dans le cadre des activités du projet eGabon-SIS, le ministère de la Santé en partenariat avec la Banque mondiale, a organisé récemment un atelier national d’engagement des acteurs du Système d’Information de Santé dit « SIS » .

En effet, cet atelier national qui s’est tenu par visioconférence en début du mois de juin 2021 avec les acteurs des 9 provinces, rentre dans le cadre des précautions et des restrictions liées à la pandémie covid 19.

Ce séminaire avait pour but d'informer les parties prenantes sur l’état d’avancement du projet et rappeler les contributions attendues des acteurs pour assurer la réussite du projet. Aussi, l’atelier avait pour objectifs spécifiques de partager l’actualité du projet et ses réalisations, améliorer la compréhension du projet, et préciser et présenter le plan d’action pour 2021-2022.

A noter que la tenue de cet atelier s’inscrivait dans le cadre du programme de conduite de changement du projet. Le projet eGabon vise à promouvoir la transformation digitale, mais aussi de transformation des pratiques, des processus, des compétences. C’est pourquoi la conduite du changement est au cœur de la réussite de sa mise en œuvre.