Dynastie : officiellement chez Universal Music Africa

De quoi réjouir Amenem qui avait de belles ambitions pour son label à sa création en 2016 : ''Ce n'est pas pour Dynastie seule, mais pour la culture gabonaise en général qui va désormais se battre pour atteindre les plus hauts niveaux de la musique.''

Concrètement, un petit label chez un major est une belle avancée vers le professionnalisme auquel aspire toute entreprise du genre. Car cela permet à Dynastie de profiter d'un large réseau et d'une meilleure organisation. ' 'Nous pourrons être, du moins l'espérons-nous, sur les mêmes plateformes que Maître Gim's, Booba, etc., qui sont des artistes confirmés'', rêve déjà Amenem. Et il a foi en Dieu, en la persévérance et surtout en ce talent des artistes ayant déjà signé sous son label. Lesquels étaient présents lors de la conférence de presse.