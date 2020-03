Droits des femmes : Au rendez-vous des femmes exceptionnelles

Une rencontre à l'initiative de la plateforme “Femmes exceptionnelles”, qui a permis aux reines du jour d'être sublimées par Makladies, qui ne s'est pas fait prier pour leur offrir un maquillage d'orfévre, en y ajoutant des couleurs sur ces visages de femmes extraordinaires. Et, cerise sur le gâteau, la légende de la musique gabonaise, Aziz'Inanga, y a rajouté une touche particulière, en couronnant ces reines d'un foulard qu'elle a, elle-même, pris de soin de nouer avec maestria.

Cette rencontre, alliant beauté féminine et intellect, a également donné l'occasion aux participantes réunies en panels d'échanger et de partager leurs expériences. Coryne Capucine Eloïshazeng, journaliste, a parlé des conséquences du rejet et des avantages qu'elle a su en tirer en se faisant une place dans la société.