Droits des femmes au Gabon : les actions menées par le gouvernement

Le gouvernement s'emploie à mener des actions et à déployer des activités visant à améliorer leur position dans la société gabonaise tant au niveau juridique, éducatif, sanitaire, économique que politique. Cela va de la protection des droits de la gent féminine à la lutte contre les violences, en passant par son autonomisation.

Parmi les nombreuses actions menées, on pourrait citer la promulgation de la loi n° 002/2 015 du 25 juin 2015 qui modifie et abroge certaines dispositions de la loi n° 19/89 du 30 décembre 1999 portant adoption de la deuxième partie du Code civil relative aux successions. Celle-ci installe la veuve dans la plénitude de ses droits en lui conférant une place de choix lors du conseil successoral qui remplace désormais le conseil de famille.

Il y a également la promulgation de la loi n° 09/2 016 du 5 septembre 2016 instituant un quota d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et des femmes aux emplois supérieurs de l’État. Ainsi que la loi n° 10/2 016 du 5 septembre 2016 relative à la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel.

Sans oublier : la mise en place, par le président de la République, le 23 février 2016, du Programme "Égalité des chances" ; la révision de la Constitution dans le cadre de la loi n° 1/2 018 du 12 janvier 2018 pour énoncer le principe de la parité entre les hommes et les femmes tant au niveau politique que professionnel ; la validation du Plan d’action national sur la résolution 1 325 des Nations unies dénommée "Femme, Paix et Sécurité" ; etc.

Dans ce schéma d'actions, la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG) demeure la priorité. Cela se manifeste par la réalisation de l'enquête nationale sur les VBG (2 015) ; l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale d’équité et d’égalité de genres (2 019) ; l'élaboration et l'adoption en cours de la loi spécifique sur les violences faites aux femmes (2 020) etc.