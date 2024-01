Droit du travail : la tutelle veut le rapport social 2023 de chaque entreprise

C'est parce que la situation des travailleurs gabonais que la ministre du Travail, Solange Nguiakie, jugé préoccupante au regard de son constat lors de nombreuses visites surprises de terrain, a décidé de taper du poing sur la table. En effet, les conditions de travail de nos compatriotes employés dans de nombreuses structures ne sont guère réjouissantes.

Elles sont marquées par l'observation de plusieurs manquements dans de nombreuses structures employant des Gabonais. Entre autres, la maltraitance des travailleurs nationaux, parfois au profit des expatriés exerçant pour certains sans autorisation de travail, le non-respect du Code du travail, la surexploitation des employés, des salaires en dessous du Smig, le non-respect des horaires de travail, le manque de couverture sociale, etc. C'est dans ce cadre que la ministre du Travail, Solange Nguiakie, a dans un communiqué daté du 2 janvier 2024, invité les chefs d'entreprise, employant au moins 11 salariés, d'adresser aux Inspections du Travail de leurs ressorts respectifs, le rapport social de l'année 2023.

Lequel devrait être fait au plus tard le 15 janvier 2024. Ledit rapport, poursuit le communiqué, doit contenir des informations relatives "aux conditions de travail, au dialogue social, au nombre d'embauches, au nombre de résiliations, à la formation, à la déclaration trimestrielle de salaires et l'état des paiements des cotisations sociales, à la situation de la main-d’œuvre étrangère, ainsi que leur position dans l'organigramme, à la politique d'hygiène santé et sécurité au travail, au nombre des représentants des délégués du personnel et dans les entreprises de plus de 50 salariés, des délégués syndicaux ainsi que les membres du CPCES, aux mesures garantissant l'égalité homme-femme en milieu professionnel."

Pour être plus conforme, conclut le communiqué du ministre du Travail, ce rapport social doit être revêtu des visas des délégués du personnel et dans les entreprises de plus de 50 salariés, des délégués syndicaux et des membres du Comité permanent de concertation économique et social.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon