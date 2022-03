Disparition du ministère de la Décennie de la Femme… en plein 8 mars !

Alors que ses réformes juridiques consacrant l'égalité des genres le distinguent en Afrique. Alors que la Banque mondiale lui décerne la palme de bon élève sur la même question, à l'échelle mondiale selon le rapport 2 022 ''Femmes, l'entreprise et le droit''. Alors que l'on classe désormais le pays dans la catégorie avant-gardiste du fait d'une promotion sans égale des droits des femmes. Quelle n'est pas la surprise de tous de constater au soir de la commémoration du 8 mars 2022, que le ministère qui portait la décennie de la femme et l'égalité des chances a disparu du gouvernement, son ministre avec ! Le remaniement ministériel l'a emporté !

Si pour ce qui est de la personne du ministre, le choix est laissé à la discrétion du président de la République, il y a que la disparition d'un ministère, qui défend des causes nobles comme la décennie de la femme, l'égalité des chances, devrait donner lieu à une concertation. Sauf à penser que les objectifs assignés à ce département aient été atteints et qu'il ne soit plus opportun de le maintenir. Auquel cas il aurait peut-être été avisé de prévenir les femmes. Car en l'état, la chose passe pour une forme de violence, sans plus. Ces mêmes violences contre lesquelles le Gabon lutte à travers son corpus juridique. Et à bien regarder, cette éviction pourrait aussi passer pour une sorte de grand bond en arrière. Surtout lorsqu'on est sur une pente ascendante. La Défense et l'Éducation dévolues à des femmes peuvent-elles aider à faire passer la pilule ?

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon