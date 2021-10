Digital : La Comilog finance la formation de 500 femmes de la FDG

ACCOMPAGNER l’autonomisation et la formation des femmes gabonaises dans le numérique. C'est tout le mérite de l'alliance qui vient d'être scellée entre la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) conduite par son administrateur directeur général Leod-Paul Batolo, et l’Association Femmes Digitales du Gabon représentée par sa présidente Camélia Ntoutoume Leclercq. C'est ce vendredi 22 octobre 2021 que les deux parties ont, au siège de ladite association, paraphé cette convention qui soutiendra la formation des 500 femmes à Libreville et dans l'hinterland dans le domaine du digital. Ce, d'autant plus que le numérique devient une voie incontournable dans l'entrepreneuriat.

Occasion pour la présidente de cette organisation, Camélia Ntoutoume Leclercq de présenter les ambitions de cet accélérateur de croissance au féminin qui souhaite accompagner la gent féminine local dans la sphère entrepreneuriale par le biais des opportunités qu'offre le digital. Il s'agira d'un accompagnement intensif et accéléré sur tous les aspects du digital. Tout ce ci financé par l'entreprise minière.

La rencontre de ce vendredi a été l'occasion de définir et préciser le cadre juridique des relations entre les deux parties, et surtout de fixer les conditions et modalités de la subvention de la Comilog à cette association.

Précisons que ce projet rentre dans le cadre de la politique Responsabilité sociétale et environnementale du géant minier.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon