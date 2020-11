Développement durable : où sont les femmes ?

C'est donc pour pallier cette faible implication féminine que l’Alliance panafricaine pour la justice climatique chapitre Gabon (PACJA/Gabon) a organisé, samedi dernier, en partenariat avec Akewa accélérateur, le Réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable (RGEDD) ainsi que le Réseau des organisations de la société civile pour l’économie en Afrique centrale (ROSCEVAC), un café climatique à leur siège d'Angondjé, près de Libreville .

Mais avant, il fallait leur expliquer cette notion de leadership qui, selon Edwige Eyang Effa, chercheuse et présidente d'ONG, est le fait pour la femme que l'on qualifie ainsi, de se dépasser, de conduire, regrouper, former et transformer autour d'elle, d'aider la société, le pays et surtout les jeunes.