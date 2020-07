Détournements : d'anciens dirigeants de l'UOB dans le viseur des enquêteurs

Dans l'optique de faire la lumière sur la gestion financière de l'Université Omar-Bongo (UOB) de la période allant de l'année académique 2014-2015 au mois de février dernier, avec pour recteur Marc-Louis Ropivia, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, de la Lutte contre la corruption et de l'Evaluation des politiques publiques, Francis Nkea Ndzigue, a saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, pour l'ouverture d'une enquête pour des faits de détournements de deniers publics, corruption et enrichissement illicite.

Selon un document consulté par notre rédaction, le membre du gouvernement "sollicite l'ouverture d'une enquête judiciaire sur la gestion de cette université afin de rassembler toutes les preuves de ces infractions et d'en rechercher les auteurs, complices et toute autre personne impliquée pour qu'ils soient traduits en justice pour détournement de deniers publics, corruption et enrichissement illicite" .

"Nous avons déjà quelques informations à mi-parcours de l'enquête. La première est que les enquêteurs ont retrouvé entre les mains du recteur et des autres responsables de l'université, 22 véhicules qu'ils avaient déjà dissimulés, et ces véhicules sont déjà entre les mains de la police judiciaire, section financière. Les enquêteurs ont également retrouvé deux véhicules au domicile du recteur, qui a fait savoir à ces derniers qu'il voulait les réformer. Pourtant, ce dernier n'est pas sans savoir que la réforme doit obéir à une procédure, et généralement c'est de la compétence du ministère de l'Économie et des Finances", révèle Francis Nkea.