Députation : Pierre Daniel Indjendje Ndala sur le terrain

Le quartier Awoungou a constitué la première étape du périple de l'élu des Sociaux-Démocrates gabonais (SDG) dont il est également le président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans ce grand quartier de la commune d'Owendo, le parlementaire a rendu compte à ses électeurs du travail mené par les représentants du peuple durant la seconde session du parlement de l'année 2019. Laquelle, a-t-il rappelé, était essentiellement consacrée à l'examen de la Loi des finances 2020. À ce sujet, le député s'est surtout étendu sur ce qu'il a appelé '' la partie financière qui impacte directement la vie des populations''. À savoir, celle réservée aux “Comptes d'affectations spéciales” ou (CAS). Pour ce qui est du volet pensions, il dira que les députés ont voté 59 milliards 767 millions de francs CFA.

M. Indjendje Ndala a, par la suite, indiqué que pour le “compte spécial prestations familiales et sociales”, l'Assemblée nationale a voté 16 milliards 500 millions de FCFA. Et pour le CAS de la promotion du sport (5 milliards 88 millions), la Formation et l'emploi (2 milliards 411 millions), le Service public de l'eau et de l'électricité (7 milliards 844 millions), la salubrité publique (10 milliards 480 millions) et 5 milliards 174 millions pour financement de l'habitat.