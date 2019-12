Démographie et santé : Dans l'attente des dernières statistiques

Chefs de quartiers et citoyens reçoivent les agents statisticiens au cours de cette opération, qui répond aux besoins de la 3e Enquête démographique et de santé du Gabon (EDSG-III) dont la phase-pilote, qui consistait à étudier les modalités à remplir pour le bon déroulement des prélèvements, s'est déroulée en août dernier.

L'EDSG-III a pour objectif de fournir des données fiables et détaillées sur les facteurs démographiques, socio-économiques et sanitaires, susceptibles d'influencer la situation sanitaire et démographique du Gabon. Les données recueillies serviront à calculer, entre autres, les taux de fécondité, de mortalité infantile et infanto-juvénile.

Elles permettront aussi de mesurer les niveaux de connaissance et de pratique contraceptive des femmes. "L'obtention de ces données permettra au ministère de la Santé, ainsi qu'à l'ensemble des utilisateurs, de disposer d'une base de données fiable et actualisée, permettant de servir à l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement, et en particulier ceux de la santé", a indiqué Alain Gervais Ondo Ongone, l'un des superviseurs des équipes de statisticiens.