Décryptage : Il était une fois… Gabon 9 provinces

DEUX ans déjà que les Gabonais ne célèbrent plus leur patrimoine culturel autour du festival Gabon 9 provinces. Ces réjouissances, qui s’étalaient sur 9 jours à la veille du 17-Août, ont été évincées par la crise sanitaire due au coronavirus qui proscrit les rassemblements populaires. Le ministre de la Culture et des Arts Michel Menga M'Essone a pourtant pensé à une organisation virtuelle de ce festival en 2020.

Le projet pourtant louable n'a malheureusement connu aucun intérêt chez les populations qui ne sont intéressés que par son style bal poussière grand public. “ Il n'aura pas la même saveur”, déploraient certains observateurs à l'annonce de cette célébration virtuelle. Il faut l’admettre, ladite fête était l'occasion de mieux apprécier les richesses culturelles du pays. Son absence se fait ressentir depuis l'avènement du Covid-19.

Cette rencontre culturelle, initiée en 2017, était l'occasion pour les enfants du Gabon de partager une valeur commune : la culture. Ils avaient leur propre festival qui drainait une foule importante sur l'avenue Jean-Paul II. Durant 9 jours, sur un thème variant chaque année, chaque province était invitée une journée entière à exposer les produits de son terroir et présenter ses richesses culturelles. Entre danses et chants traditionnels, l'avenue Jean-Paul-II s'animait au gré de chaque région. Une fête haute en couleurs qu'il fallait découvrir et surtout vivre ! Chants, danses et animations par des groupes artistiques représentant les 9 provinces que compte notre pays. Mais également des expositions d'objets d'art et culinaires du terroir. Des attractions qui attiraient les Librevillois.

Le Covid-19 est là et nous devons apprendre à vivre avec ce virus. Peut-être faut-il repenser ce festival en présentiel au bonheur des Librevillois pour que vive notre culture.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

