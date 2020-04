Début de paie hier : Loin du désordre du 25 mars dernier

Bicig, UGB, Orabank, le Trésor, La Poste, les établissements de micro-finances EDG et Finam, etc., ont effectivement pris des dispositions en vue d'encadrer l'affluence souvent massive des clients, nombreux en cette période de fin du mois.

L'organisation mise en place intégrait, entre autres consignes, l'observation des gestes barrières, le passage au thermoflash et l'application des gels hydroalcooliques pour les clients. Ensuite, comme nous avons pu l'observer à l'une des agences UBA de Libreville, en plus des mesures de distanciation sociale, les agents commis à la sécurité, pour éviter l'inobservation de ces gestes barrières, ne pouvaient faire entrer plus de deux personnes à la fois. De même, en dépit d'une salle d'accueil spacieuse, l'on n'y admettait pas plus de cinq usagers à la fois.