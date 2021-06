CRHEM : Guy Patrick déplore l'état des lieux

Dans le cadre de l’évaluation des projets

d’établissements de formations sanitaires, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, a effectué une visite inopinée au Centre hospitalier régional Estuaire de Melen (CHREM) ce jour. À cet effet, il était accompagné du secrétaire général et des directeurs centraux des affaires financières et des ressources humaines.

Durant cette visite, au CRHEM, le membre du gouvernement qui a visité l’ensemble des services de cette structure sanitaire, a constaté "avec beaucoup de

regret de nombreux dysfonctionnements dont les principaux tiennent à l’insuffisance d’alimentation en électricité et en eau potable, à l’obsolescence du plateau technique, à la mauvaise gestion des déchets biomédicaux et des recettes de l’hôpital et aux absences injustifiées du personnel soignant".

Dans ces conditions, le ministre de la santé a décidé de la suspension temporaire des indemnités du directeur général et des directeurs.

Pour lui, "les économies ainsi engrangées serviront à l’achat des médicaments, consommables et autres produits de santé et la réparation de la climatisation du bloc opératoire".

Aussi, soucieux de faire face au mauvais système de paiement des primes et autres indemnités du personnel, le Guy Patrick Obiang Ndong a annoncé la mise en place d’un système rémunération basé

sur la performance, non sans les inviter à une priorisation des dépenses de l’hôpital.

Au terme de sa visite, le membre du gouvernement a déploré l’état dans lequel se trouve le CHREM. "Je suis très déçu de votre incapacité à gérer cet hôpital".