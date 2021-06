Covid19 : vers une levée totale des mesures sanitaires ?

C'est une question qui commence à gagner l'essence des discussions dans les rues de plusieurs artères de la capitale gabonaise et des grandes villes du pays. En effet, face à la confirmation de la tendance baissière observée depuis la fin du mois de mai dernier, le gouvernement gabonais, à travers l'arsenal de mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre le nouveau Coronavirus, semble être en passe de gagner cette guerre sanitaire.

Alors que le Gabon tournait à plus de 100 par jour entre le mois d'avril et de mai, le lancement de la campagne nationale de vaccination qui a démarré le 23 mars dernier porté largement ses fruits. Et bien que le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda indiquait lors de la conférence de pressée du gouvernement sur la riposte sanitaire le 29 mai dernier que la bataille contre la Covid-19 n'est pas terminée et que l'allègement des mesures ne signifiait pas la fin des gestes barrières, plusieurs experts sont unanimes sur la nécessité pour les autorités sanitaires d'inciter les populations à se faire vacciner.

De plus, l'hypothèse d'une levée totale des mesures sanitaires semble de plus en plus évidente au regard des chiffres affichés ces dernières semaines. Pour preuve, selon les données publiées ce mercredi 16 juin 2021 par le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à Coronavirus (Copil), il ne reste plus que 510 actifs contre 3208 le 17 mai dernier.