Covid19 : plus que 1709 cas actifs au Gabon

Après une seconde vague de cas testés positifs au Covid-19 qui a coûté la vie à plus de 100 personnes, le bilan affiché ce vendredi 4 juin 2021 par le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à Coronavirus (Copil) fait état d'une tendance baissière confirmée. Alors qu'on comptait 3331 cas actifs le 4 mai dernier, il ne reste plus que 1709 cas encore positifs au Gabon.

Selon les chiffres du Copil, "nous avons enregistré 56 nouveaux cas positifs sur 5 044 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1.1%, 36 personnes hospitalisées dont 17 en réanimation pour détresse respiratoire, 329 nouvelles guérisons et 01 nouveau décès à Libreville".

Au lendemain des mesures d'allègement annoncées par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, les populations ont depuis lors emprunté le chemin des sites de vaccination, chose qui contribue largement à cette tendance baissière.