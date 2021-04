Covid : 335 nouveaux et 306 guérisons au cours des 72 dernières heures

AU total plus de 600 mille tests Covid ont été réalisés sur l'ensemble du territoire national depuis l'apparition du coronavirus au Gabon. Parmi lesquels 20 971 se sont révélés positifs, dont les 335 nouvelles contaminations annoncées lundi 12 avril par le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre le coronavirus.

Ces informations sanitaires montrent une augmentation progressive de la maladie à Libreville et dans l'arrière-pays due certainement aux nouvelles formes du virus dans notre pays.

Après treize mois de pandémie, le Gabon continue d’enregistrer des cas positifs par centaines. Et dénombre désormais une centaine de morts. Précisément 129 décès enregistrés sur l'ensemble du territoire national, dont les deux annoncés au cours de 72 dernières heures.

Les provinces de l'Estuaire, du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime sont les plus touchées à ce jour. Elles comptent respectivement 1 523, 651 et 401 cas positifs actifs. Autre constat, certaines parties dans l'arrière-pays longtemps épargnées par la flambée épidémique connaissent au cours des dernières semaines une augmentation des cas positifs. C'est le cas de la province de la Nyanga qui comptabilise désormais 119 cas contre une vingtaine enregistrés il y a encore quelques semaines.